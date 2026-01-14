Torino ile Roma, İtalya Kupası Son 16 maçında karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Torino 3-2 kazandı.
Karşılaşma 2-2 berabere gidiyorken, milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, son saniyelerde attığı golle takımına galibiyeti getirdi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı. Torino'nun diğer gollerini 35. ve 52. dakikalarda Che Adams kaydetti.
Roma’nın golleri 46. dakikada Hermoso ve 81. dakikada Arena’dan geldi.
Bu sonucun ardından Torino, İtalya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırdı. Torino, çeyrek finalde Inter ile eşleşti.