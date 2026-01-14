CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Irak–Türkiye ham petrol boru hattında yapılan usulsüz petrol taşımacılığı nedeniyle Türkiye aleyhine verilen 1 milyar 471 milyon dolarlık uluslararası tahkim cezasına ilişkin açıklama yaptı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yavuzyılmaz, ABD Columbia Bölge Mahkemesi belgelerini sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"AKP’nin neden Trump’ın önünde diz çöktüğünün bir belgesine daha ulaştık. AKP’nin Irak-Türkiye ham petrol boru hattında yaptığı usulsüz petrol taşımacılığı nedeniyle; Uluslararası Tahkim Mahkemesinin verdiği 1 Milyar 471 Milyon dolarlık ceza tutarını Amerika’da, Washington DC’de, Irak’ın bu parayı tahsil etmek için başvurduğu tenfiz mahkemesinde, 1990 yılına ait (AKP öncesi) Türkiye’nin Irak’tan olan alacaklarına saydırmaya çalıştığını tespit ettik.

"AKP, KARANLIK PETROL TAŞIMACILIĞINDAN DOĞAN TAHKİM CEZASINI, AMERİKA’DA BUHARLAŞTIRMANIN PEŞİNDE"

Bu mahsuplaşmayla AKP, karanlık petrol taşımacılığından doğan tahkim cezasını, Amerika’da buharlaştırmanın peşinde. Sonuç? Böylece hem suç, hem de ceza bu mahsuplaşmayla görünmez hale getirilecek.

Ancak sonuç değişmeyecek. Zira her durumda 1 Milyar 471 Milyon Dolarlık tahkim cezası dünyanın gözlerinin önünde belgeleriyle duruyor. Bu devasa bir kamu zararıdır. AKP, Türkiye’nin 2003 yılı öncesi alacaklarını, usulsüz ve karanlık işleri nedeniyle yediği cezalara saydırarak suçunu gizlemeye çalışsa da nafile.

"SEBEP OLDUĞUNUZ CEZANIN SONUÇLARINDAN KURTULAMAYACAKSINIZ"

AKP’li yetkililere sesleniyorum: Trump’ın kanatlarının altına sığınsanız da, er yada geç, sebep olduğunuz 1 Milyar 471 milyon dolarlık tahkim cezasının sorumluluğundan ve sonuçlarından kurtulamayacaksınız."