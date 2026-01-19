En düşük emekli maaşı vatandaşları isyan ettirirken maaşın 20 bin lira olması için Meclis kararı bekleniyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden beklediği geliri alamayan vatandaşların şimdi de ‘Yaşlılık sigortası’ adı altında vergi ödeyeceği öğrenildi.

İktidarın son planına göre bu vergiyi 15-65 yaş arasındaki herkes ödeyecek. İktidarın söz konusu hamleyi yaşlanan nüfusla artan maliyeti karşılamak için yaptığı belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik nüfusun yaşlandığını belirterek devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını söyledi.

EMİN ÇAĞA İSYAN ETTİ

Gazeteci Emin Çapa ortaya çıkan son plana isyan etti. Çapa YouTube kanalında yaptığı yayında “Hepimiz çalışırken bir para ödüyoruz. Bunun içinde sigorta ve sağlık giderleri de var. Karşılığında aldığımız hizmeti görüyoruz. Aldığımız emekli maaşının da ne olduğunu görüyoruz. Böyle bir şey yok” dedi.

Vatandaşların 40 yıl boyunca ‘Yaşlılık sigortası’ altında para ödeyeceğine dikkat çeken Çapa, Türkiye’deki doğum oranlarındaki düşüşle birlikte nüfusun çökeceğini söyledi. Çapa, doğum oranlarındaki düşüşün temel nedeninin ekonomideki çöküş olduğunu belirtti.

En düşük emekli maaşının 20 bin lira olması için Meclis’in toplanacağına dikkat çeken Çapa, en düşük emekli maaşının alım gücünün AKP’nin iktidara geldiği dönemdeki alım gücüne ulaşması için 42 bin lira olması gerektiğini söyledi.