YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Emeklilerin yaşadığı sorunlara bankaların verdiği promosyonların da çözüm olmadığını kaydeden DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, “Daha önce emekli örgütleri olarak BDDK ile bir araya gelip bu konuda bir standart belirleme girişimimiz oldu, dilekçe verdik ama sonuç alamadık. Promosyonlar konusunda müzakere yapılmasını önemsiyoruz. Öte yandan çalışanlara verilen promosyonlarla emekli promosyonlarının farklı olması da tutarsızlık yaratıyor. Bankaları faizsiz kredi vermesi promosyon olarak emeklilere çözüm olamıyor” dedi.

Emeklilerin banka promosyonlarından eşit olarak yararlanabilmeleri ve promosyon konusunda bir çerçeve çizilmesi konusunda girişimlerinin olduğunu anlatan Cengiz Yavuz, “ BDDK’ya dilekçe ile başvuru yaparak bunu karşılıklı görüşme talebimizi ilettik ancak bir sonuç alamadık. Promosyon konusunda atılan adımların emeklilerin sorunlarını çözmesine yardımcı olmasını istiyoruz ama sonuç alamıyoruz. Emeklilerin promosyon konularında eşit yararlanma çalışmalarının olmasından yanayız. Promosyonların belli bir çerçevede verilmesi talebimiz oldu ancak cevap alamayınca tamamıyla bankaların kendi iradesine kaldı” diye konuştu.

Emekli vatandaşlar ile çalışanlara verilen promosyonların da farklı olmasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydeden Cengiz Yavuz, “Çalışan ile emekli arasında bir ayrımın yapılmaması gerekir diye düşünüyoruz. Böyle bir hak söz konusuysa her vatandaş eşit yararlanmalı. Bir başka nokta ise emeklilere faizsiz kredi vermek promosyon olmanın çok gerisinde kalıyor. 20 bin lira, 25 bin lira emekli maaşı olan bir emekli kredi çektiği andan itibaren bunu geri ödemekte zorlanıyor. Geri ödenemeyen her kredi de ayrıca emekli açısından sorun oluyor” dedi.

Pandemi döneminde sağlanan kolaylık nedeniyle çekilen kredilerin daha ödenemediğini ifade eden DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, taleplerini şöyle sıraladı;

“Promosyon olarak kredi veriyor bankalar ama geri ödeme konusunda da garanti istiyorlar. Yani, emekli vatandaşın kredi ya da kredi kartı borcu konusunda risk olarak tanımlanan gruba girmemesi gerekiyor. Ancak emekli vatandaşlarımız zaten kredi çekmiş ise onu ödemekte zorlandığı için risk grubuna giriyor. Risk grubuma girdiği için de promosyon krediden yararlanamıyor. Kredi kartlarına bir çok vatandaşımızın olduğu gibi emeklilerin de borcu var. Dolayısıyla faizsiz kredi emeklilerimize promosyon olmaktan uzak kalıyor. Yaşanan sorunların giderilmesi için bu konunun emekli örgütleri ile konuşulmasını istiyoruz.”