Milyonlarca emekli TÜİK’in açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyor. 5 Ocak’ta açıklanacak rakamlarla birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam belli olacak. Ankara kulislerinden gelen haberlere göre iktidar, emekli maaşlarına refah payı yolu ile bir zam yapmayı planlamıyor. Bu durum emeklilerin zam olarak sadece enflasyon farkından doğan artışı alacakları anlamına geliyor.

Ocak 2026’da yapılacak zamda, Temmuz–Aralık 2025 dönemine ait 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Açıklanan mevcut rakamlar, emekli maaş zammının yüzde 12,43 seviyesinde oluştuğuna işaret ediyor.

TGRT Haber'e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının netleşmesi için Aralık ayı enflasyon verisinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Yılmaz, Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aralık enflasyon tahmini olarak Merkez Bankası piyasa anketine göre 1,08 üzerinden geçen hafta açıklandı. Aralık ayında 1,08 olursa yıl sonu enflasyon yüzde 31,17 olacak"

Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak 2026 zammında esas alınacak 6 aylık TÜFE oranı da kesinleşmiş olacak.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 12,43

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, Ocak ayında Temmuz–Aralık dönemine ait enflasyonun dikkate alınacağını belirtti. Mevcut hesaplamaya göre tablo şu şekilde:

"Bu hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,43 seviyesinde oluşuyor"

Bu oran, kök aylığı yüksek olan emekliler için artış anlamına gelirken, en düşük maaş alanlar açısından risk barındırıyor.

MİLYONLARCA EMEKLİ İÇİN “SIFIR ZAM” İHTİMALİ

Uzman isim, geçmiş dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli maaşına ek bir artış yapılmaması halinde ciddi bir sorun yaşanabileceğini vurguladı. Yılmaz, sadece enflasyon oranının uygulanması durumunda kök aylığı düşük olan emekliler için zam alınamayabileceğini ifade etti.

Bu senaryoda, özellikle taban maaşa takılan emekliler için “sıfır zam” riski yeniden gündeme geliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 12,43’lük artışın bu rakama uygulanması halinde ortaya çıkacak tabloyu Emin Yılmaz şu sözlerle açıkladı:

"Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL’ye yüzde 12,43 zam yapılması halinde rakam yaklaşık 18.979 TL’ye yükseliyor. Kök aylığı ek ödeme dahil 15.014 TL olan 3,5–4 milyon civarında emekli, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde zam alamayabilir"

GÖZLER HÜKÜMETİN ATACAĞI ADIMA ÇEVRİLDİ

Ocak 2026 emekli zammı sürecinde belirleyici unsur, en düşük emekli maaşı için ek bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağı olacak. Aksi halde milyonlarca emekli, açıklanan enflasyon oranına rağmen maaş artışı göremeyebilir.

Uzmanların uyarıları sonrası emekliler, hükümetten taban maaşı koruyacak bir adım atılmasını bekliyor.