İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul Kartal'daki pazar ziyareti sırasında vatandaşın ekonomik darboğazını ve et ithalatındaki iddiaları gündeme taşıdı. Çömez, sahadaki gözlemlerini "Pazar yangın yeri, vatandaş feryat ediyor" sözleriyle özetledi.

"TEMİZLİĞE GİTMEK ZORUNDAYIM"

Pazarda Çömez ile dertleşen 64 yaşındaki emekli Münire Uğurlu, yıllarca prim ödemesine rağmen bugün muhtaç duruma düştüğünü ifade etti. Uğurlu'nun çarpıcı açıklamaları şunlar oldu:

"20 bin lira maaş alıyorum ama geçinemiyorum. Bu yaşta hâlâ evlere temizliğe gitmek zorunda kalıyorum. Temel gıda ihtiyaçlarımı bile karşılayamıyorum. En son Kurban Bayramı'nda et yiyebildim."

TURHAN ÇÖMEZ’DEN SERT ELEŞTİRİLER

Vatandaşın anlattıklarını "Türkiye'nin özeti" olarak nitelendiren Çömez, iktidara şu sözlerle yüklendi:

"Emekliler büyük bir yoksulluk ve sefalet sarmalında. Alım gücü tamamen yok olmuş durumda. Çarşıyı pazarı gezen vatandaşlar elleri boş dönüyor. İktidar temsilcileri halkın arasına karışsın da milletin halini kendi gözleriyle görsün."