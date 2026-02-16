YENİÇAĞ - Fatih ERBOZ / Özel Haber

Bayram ikramiyesi tartışmasının bir ölçüye bağlanması gerektiğini kaydeden Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Bayram ikramiyesi konusunda standart getirilmesi en doğrusu olacaktır. Bir asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi emekli vatandaşlarımıza en makul çözüm olacaktır diye düşünüyoruz. Bu rakamın bütçeye yük getireceğini de düşünmüyoruz. Dolayısıyla zor olanı değil, yapılabilecek olanı dikkate alarak bu rakamı ortaya koyuyoruz” dedi.

Emeklilerin Ramazan ayının ardından geleneklere uygun bir Ramazan Bayramı kutlamak istediklerini ifade eden Zeynel Abidin Ergen, “Emekli vatandaşlarımızın genel durumu ortada. Emeklilerimizin çok ciddi yaşam mücadelesi verdiklerini söylemek abartı olmaz. Bunu tüm kamuoyu görüyor. Ramazan Bayramı’nı rahatlıkla, yakınlarıyla bir arada kutlamaları için verilen bu ikramiyenin asgari ücret tutarında olmasının en doğrusu olacağını düşündüğümüz için bu rakamı gündeme getiriyoruz” diye konuştu.

Emeklileri bayram ikramiyelerini bir standarda ulaştırmak amacıyla bu öneriyi dile getirdiklerini kaydeden Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Ergen, “Kamuoyundaki diğer önerileri de elbette inceliyoruz. Bir maaş tutarında bayram ikramiyesi verilmesini önerenler de bulunuyor. Bizim bunun karşısında bir asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi önerimizin nedeni, emekliler arasında eşitlik sağlanmasına yöneliktir. Bir maaş ikramiye dediğiniz de 40 bin lira emekli alan vatandaşımızda var, 20 bin lira alan emekli vatandaşımız davar. Bu nedenle iki emekli vatandaşımız arasında bayram ikramiyesi konusunda ayrım olmasını istemediğimizden” ifadelerini kullandı.

Ortaya konan bu rakamın bütçe açısından da sorun çıkarmadığının tüm kamuoyu tarafından dile getirildiğini anlatan Zeynel Abidin Ergen, şunları kaydetti: “Türkiye’de bugün yapılan en basit hesaplar bile emekli vatandaşlarımıza yüzde elli zam verilmesinin bütçeye bir sıkıntı getirmeyeceğini ortaya koyuyor. Diğer yandan Gayrisafi Milli Hasıla’da yüzde bir buçukluk ek bir dilim ile emekli vatandaşlarımızın maaşlarına yüzde 50 zam yapabiliyorsunuz. Bu araştırmaları biz de yaptık, üniversitedeki akademisyenler de yaptı. Yapılan araştırmaların sonuçları kamuoyuna da yansıdı. Bunun uygulanıp, uygulanmaması iktidarların bir tercihi olarak karşımıza çıkıyor.”

Dünyada ve AB ülkelerinde emeklilere Gayrisafi Millî Hasıla üzerinden ayrılan paya ilişkin rakamların da ortada olduğuna dikkat çeken Zeynel Abidin Ergen, “Gayrisafi Milli Hasıla üzerinden emeklilere ayrılan ortalama pay dünyada yüzde 8,5, Avrupa ülkelerinin ortalaması yüzde 11 ile yüzde 12 arasında değişirken ülkemizde bu pay yüzde 4, yüzde 5 oranında ve bu oranı da geçmiyor maalesef. Fakirleşen bir emekli kesimi mevcut. Bunun dikkate alınarak bir takım adımların atılması gerekiyor. Biz emekliler olarak zor olanı değil, makul ve yapılabilir olanı istiyoruz.” ifadelerini kullandı.