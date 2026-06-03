Türkiye’de milyonlarca emekli ve çalışan, yüksek enflasyon karşısında aldıkları maaşla geçinmekte zorlanıyor. Son günlerde Ankara kulislerinde en düşük emekli maaşı için 36 bin TL gibi çarpıcı rakamlar konuşulsa da henüz resmi bir açıklama gelmedi. Temmuz ayında yapılacak maaş zammı öncesinde, Bloomberg’de Kerim Karakaya imzasıyla yayımlanan analiz ise gündeme bomba gibi düştü.

KULİSLERE DÜŞEN "ARJANTİN MODELİ"

Ortaya atılan iddiaya göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi Türkiye’ye yönelik dev bir "Dolar Swap Hattı" açmaya hazırlanıyor. Uluslararası yatırım bankası Jefferies International’ın stratejisti Durukal Gün; bu hamlenin, geçtiğimiz yıl Arjantin’e uygulanan ve piyasaları rahatlatan 20 milyar dolarlık mekanizmaya benzeyeceğini belirtti.

SEÇİM SESLERİ VE EMEKLİYE EK ZAM SENARYOLARI

ABD’deki başkanlık seçimlerinin yaklaşması ve Türkiye’de de bir erken seçimin konuşulması, "Bu swap hattı emekliye ve asgari ücretliye yansır mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Uzmanlara göre, olası bir anlaşma Merkez Bankası’nın rezervleri üzerindeki baskıyı hafifletecek. Bu durum, ekonomi yönetiminin emekli ve memur maaşlarında "refah payı" ile "seyyanen zam" kartını masaya çok daha rahat sürmesini sağlayabilir.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde de hem EYT düzenlemesi yapılmış hem de seyyanen zam uygulamasına gidilmişti. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik ve yaklaşan seçim atmosferi, "Emekliye yeni bir refah zammı kapıda mı?" sorusunu akıllara getiriyor.