GROK İÇİN DEV YARIŞMA

Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden yaptığı açıklamayla dikkat çeken bir yarışmayı duyurdu. Buna göre, X’in yapay zeka aracı Grok kullanılarak hazırlanacak en iyi reklam içeriğini üreten kişiye 1 milyon dolar ödül verilecek.

AMAÇ: YAPAY ZEKANIN GÜCÜNÜ GÖSTERMEK

Yarışmanın temel amacının, Grok’un yaratıcı potansiyelini ortaya koymak ve yapay zeka destekli içerik üretimini teşvik etmek olduğu belirtiliyor. Özellikle reklam ve tanıtım formatında hazırlanacak içeriklerin değerlendirmeye alınacağı ifade ediliyor.

SADECE BİR KİŞİYE DEĞİL

Yarışma, Grok’un yeteneklerini gösterecek AI ile oluşturulmuş içeriklere odaklanıyor.

İlan edilen şartlara göre, özellikle reklam formatında veya platformun tanıtımına uygun olarak Grok tarafından oluşturulmuş video ya da uzun yazı gibi içerikler değerlendirilecek ve en iyi seçeneğe 1 milyon dolarlık ödül verilecek. İkinciye 500 bin dolar, üçüncüye 250 bin dolar ödülleri de planlanıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Duyuru, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, içerik üreticileri ve teknoloji meraklıları yarışmanın detaylarını tartışmaya başladı. Yapay zeka ile üretilen reklamların geleceği açısından bu hamlenin önemli bir adım olduğu yorumları yapılıyor.

DETAYLAR BEKLENİYOR

Yarışmanın başvuru şartları, son teslim tarihi ve değerlendirme kriterlerinin önümüzdeki günlerde X platformu üzerinden açıklanması bekleniyor.