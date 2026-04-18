Elon Musk’ın SpaceX şirketinin, Tesla’nın ürettiği Cybertruck’ların en büyük alıcısı olduğu ortaya çıktı.

Anthony Cuthbertson'ın yazıp Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, 2025’in 4. çeyreğine ait tescil verilerine göre ABD’de satılan Cybertruck’ların yaklaşık yüzde 20’si SpaceX tarafından satın alındı. S&P Global Mobility verileri, şirketin elektrikli araç alımlarına 100 milyon dolardan fazla harcama yaptığını ortaya koydu.

SpaceX alımları satışları desteklese de Cybertruck talebindeki düşüşü durduramadı. Verilere göre SpaceX olmasaydı tescillerde yüzde 51’e varan bir gerileme yaşanacaktı.

Tesla’nın Cybertruck satışları gerilerken, şirket küresel elektrikli araç pazarında Çinli BYD karşısında liderliğini kaybetti. BYD’nin hızlı şarj ve batarya teknolojilerindeki ilerlemesi rekabeti artırdı.

Tesla’nın satışları son iki yılda düşüş gösterirken, Elon Musk’ın siyasi tutumunun da bazı pazarlarda boykotlara yol açtığı ifade ediliyor.