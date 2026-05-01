Tesla, Türkiye'deki hızlı şarj ağı Supercharger tarifelerinde yaklaşık yüzde 5 oranında bir fiyat artışına gitti. Hem Tesla kullanıcılarını hem de ağdan yararlanan diğer marka elektrikli araç sahiplerini etkileyen bu güncelleme, artan enerji maliyetlerini fiyatlara yansıttı.

YENİ FİYAT TARİFESİ ŞEKİLLENDİ

Yapılan son düzenleme ile birlikte, Tesla sahipleri için kilowatt-saat (kWh) başına uygulanan 9,40 TL'lik ücret 9,90 TL'ye yükseldi. Tesla dışındaki elektrikli araçlarını bu istasyonlarda şarj eden kullanıcılar için ise birim enerji bedeli 11,70 TL'den 12,30 TL seviyesine çekildi.

GENİŞLEYEN ALTYAPI: 28 İSTASYONLA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Elektrikli araç sürücüleri için kritik önem taşıyan Supercharger ağı, Türkiye'deki kapsama alanını genişletmeyi sürdürüyor. Güncel verilere göre Tesla, ülke genelinde toplam 28 farklı noktada aktif şarj hizmeti sunuyor.

İstasyonların Bulunduğu Başlıca Lokasyonlar:

Marmara ve Batı Hattı: İstanbul, Ankara, Kocaeli (İzmit), Sakarya (Hendek), Bolu, Edirne ve Tekirdağ.

Anadolu ve Güney Hattı: Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Denizli, Isparta ve Antalya.

Kuzey Hattı: Çankırı (Ilgaz) ve Samsun.

Bu geniş ağ sayesinde kullanıcıların menzil kaygısı en aza indirilirken, Tesla'nın altyapı yatırımlarının Türkiye genelindeki stratejik noktalarda yoğunlaştığı görülüyor.