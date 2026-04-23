Yangın, saat 21.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk odasında bulunan elektrikli soba henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, halı ve yataklara sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen B.B. ile 6 aylık kızını evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Anne ile kızı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastanede tedaviye alındı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.