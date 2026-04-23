ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, Kongre'nin federal bütçeye onay vermemesi durumunda, gelecek ay havaalanlarında çalışan güvenlik görevlilerinin maaşlarını ödeyecek paranın "tükeneceği" uyarısında bulundu.

Fox News haber kanalına konuşan Mullin, bakanlığa bağlı olan Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) bu aydan sonra personel maaşlarını ödeyecek fonunun olmadığını vurguladı.

Bakan Mullin, mayıs ayında ABD'deki havaalanlarında "uzun güvenlik kuyruklarının" yeniden oluşabileceği uyarısında bulundu.

"MAYIS AYININ İLK HAFTASI PARA TÜKENECEK"

Mullin, İç Güvenlik Bakanlığındaki maaş ödemelerinin 2 haftada bir 1,6 milyar dolardan biraz fazla olduğunu, mayıs ayının ilk haftasında paranın tükeneceğini belirtti.

Bu haftanın sonunda yapılması planlanan maaş ödemelerinden sonra, kısmi kapanma dönemi için ayrılan "acil durum fonunun tükeneceğini" söyleyen Mullin, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sorunu çözmek için yeni bir başkanlık emri çıkaramayacağını da söyledi.

Şubat ayı ortasından bu yana normal bütçesi ödenemeyen TSA'da maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntı, birçok kurum çalışanının işe gelememesine ve havaalanlarında büyük aksaklıklara neden olmuştu.

Trump mart ayının sonunda, TSA görevlilerine ve diğer kurum çalışanlarına maaş ödenmesi için Temmuz 2025'te yasalaşan "Bir Büyük Güzel Yasa" fonlarının kullanılması talimatını vermişti.

Geçen yılki hükümet kapanması sırasında da TSA çalışanları 6 hafta boyunca maaş alamamış, şubat ortasından bu yana ise 838'den fazla TSA görevlisi aynı sorun nedeniyle istifa etmişti.