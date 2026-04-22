Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra çaldığı pikapla Manisa’ya giden ve burada sahte kimlikle saklanan şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

18 Nisan’da Karamürsel’de gerçekleşen olayda; bir iş yerinden 2 cep telefonu, tipbox kutusu ve 500 TL nakit para çalındı. Şüpheli, ayrıca iş yeri önünde park halindeki 2023 model pikap aracı da çalarak kayıplara karıştı.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını U.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karamürsel Suç Önleme büro ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, zanlının çalıntı araçla Manisa’ya gittiği ve burada bir otelde sahte kimlik kullanarak konakladığı tespit edildi.

20 Nisan tarihinde Manisa’daki otele düzenlenen operasyonla gözaltına alınan U.A. hakkında yapılan incelemelerde şu detaylara ulaşıldı:

-Zanlının 10 farklı suç dosyasından arandığı,

-Hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı.



Hırsızlığa konu olan pikap, Manisa’da terk edilmiş halde bulunarak yasal işlemlerin ardından sahibine iade edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.