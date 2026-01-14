Enerji piyasasında elektrik zammına yönelik beklenti artmaya başladı. Spot piyasada megavatsaat başına 3 bin 400 TL olarak düzenlenen tavan fiyatın yükseltilmesinin gündeme geldiği ifade ediliyor.

ENERJİ KULİSLERİNDE ZAM TALEBİ

Enerji kulislerinde, elektrik ve doğalgaz fiyatları ile ilgili artış taleplerinin yoğunlaştığı söyleniyor. Gazeteci Olcay Aydilek, enerji sektöründe hem üretici santralların hem de dağıtım şirketlerinin maliyet baskıları sebebiyle elektrik ve doğal gaz fiyat artışlarını gündeme aldığını ifade etti. Aydilek, yaptığı konuşmada, sektör temsilcilerinin, Ankara’da ilgili kurumlarla temaslarını artırarak zam taleplerini iletmeye başladığını belirtti.

SPOT PİYASADA TAVAN FİYAT MASADA

Bu kapsamda, elektrik spot piyasasında megavatsaat (MWh) başına 3 bin 400 TL olan tavan fiyatın 4 bin 100 TL’ye çıkarılmasının masada olduğu ifade ediliyor. Enerji piyasasında atılacak olası adımlar, elektrik fiyatlarının seyrine ilişkin beklentileri şekillendiriyor.

“HANİ DÜŞECEKTİ?”

İYİ Partili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dağıtım bedelinde düşüş yaşanacağı belirtilmesine rağmen, dağıtım bedelinde, meskende %2.513’lük bir artış olduğunu, dağıtım bedelinin enerji bedeline oranı da %33,8’den %371,6’ya çıktığını, sanayide dağıtım bedelinin enerji bedelinde ise 2014 yılında %39,9’iken, %51,4 seviyesine geldiğini açıkladı.

Usta, “Hani düşecekti? Hani biz özelleştirmeden verim elde edecektik, özel sektörün verimliliği olacaktı, bunlar düşecekti; nereye gitti? Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji Bakanlığı 2026 Bütçesi görüşmelerinde konunun detaylarını konuşmuştuk. Birazdan TBMM Genel Kurulunda da araştırma önergesi üzerinde konuşacağız. Konuşmayı canlı olarak buradan takip edebilirsiniz…” sözlerini sarf etti.