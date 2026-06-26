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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, su ve doğalgaz tüketim bilgilerinin tek merkezden takip edilebilmesini sağlayacak yeni bir dijital sistem üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Milli Akıllı Sayaç Sistemi" adı verilen projeyle abonelerin tüm tüketim verilerine tek uygulama üzerinden anlık erişebilmesi hedefleniyor.

EPDK tarafından yürütülen çalışma kapsamında, elektrik sayaçlarının ortak bir dijital altyapının merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Gerekli teknik altyapı ve yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından su ve doğalgaz sayaçlarından elde edilen verilerin de bu sistem üzerinden okunması amaçlanıyor.

Böylece vatandaşlar elektrik, su ve doğalgaz tüketimlerini farklı kurumların uygulamalarına ihtiyaç duymadan tek platform üzerinden takip edebilecek. Sistem sayesinde anlık tüketim miktarları görüntülenebilecek, geçmiş dönem kullanım verileri ve faturalar karşılaştırılabilecek.

Yeni altyapının dağıtım şirketlerine de önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Ortak sistem sayesinde farklı teknolojilere olan bağımlılığın azaltılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Projede kırsal bölgelerde yaşanabilecek iletişim sorunları da dikkate alınıyor. Bu kapsamda elektrik hatları üzerinden veri aktarımı sağlayan teknolojiler ile radyo frekansı tabanlı haberleşme sistemlerinin birlikte kullanılacağı hibrit bir altyapı planlanıyor.

Yetkililer, sistemin Türkiye genelinde kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için yeni nesil iletişim teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmalarının da devam ettiğini belirtiyor.