Enerji piyasasında yıllık 4 bin kWh limitini aşan konut abonelerini ilgilendiren yeni tarife düzenlemesi tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in gündeme taşıdığı gelişmelere göre, yüksek tüketimli konut aboneleri için uygulanan maliyet bazlı fiyatlandırma modelinde, dağıtım şirketlerinden gelen "fatura sabitleme" önerisi uzmanlar tarafından riskli bulunuyor.

MALİYET BAZLI TARİFE DÖNEMİ

Yeni düzenleme ile birlikte, yıllık tüketimi 4 bin kWh limitinin üzerinde kalan konut abonelerinin faturaları artık sübvansiyonlu tarifeden değil, piyasa gerçekleri üzerinden hesaplanıyor. Bu hesaplamada temel alınan üç ana kriter bulunuyor.

PTF (Piyasa Takas Fiyatı): Elektrik üretim maliyetlerini yansıtan borsa fiyatı.

YEKDEM Maliyeti: Yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması payı.

EPDK Katsayısı: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen işletme ve hizmet çarpanı.

"SABİTLEME" ÖNERİSİNE UZMANLARDAN ŞERH

Dağıtım şirketlerinin, faturayı belirli bir dönem için sabitleme yönündeki önerileri, piyasa uzmanları tarafından tüketici lehine bir adım olarak görülmüyor. Uzmanlar, elektrik üretim maliyetlerinin (PTF) son dönemde düşüş eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

Olcay Aydilek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yıllık 4 bin kWh limitini aşan konut abonelerinin, PTF+YEKDEM maliyeti+EPDK’nın belirlediği katsayı üzerinden tarifeleri belirleniyor. Uzmanlar, PTF’nin düştüğünü belirterek, dağıtım şirketlerinin faturayı belli bir dönem için sabitleme önerisinin abone lehine olmadığını söyledi.”

TÜKETİCİYİ NE BEKLİYOR?

Yıllık 4 bin kWh sınırını geçen aboneler için elektrik bir "emtia" gibi işlem görmeye başlarken, uzmanlar abonelerin değişken tarifede kalmasının şu aşamada daha avantajlı olduğunu savunuyor. Fiyatların sabitlenmesi durumunda, piyasada yaşanacak maliyet düşüşleri faturalara yansımayacağı için tüketiciler piyasa ortalamasının üzerinde bir bedel ödeme riskiyle karşı karşıya kalabilir.