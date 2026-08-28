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Kaynak: İHA

Olay, İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede oldu. İşletmede çalışan Enes Barış G., çalışma sırasında elektrik kaçağı bulunan yere dokunması sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Enes Barış G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.