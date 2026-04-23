Olay, Ağcalı Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesi üzerindeki inşaat alanında saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu 26 yaşındaki Zekeriya Muhammed Musto, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahlenin ardından genç işçi ambulansla Kahramanmaraş Yeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.