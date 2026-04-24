OLAYLAR

1512 - I. Selim, Osmanlı İmparatorluğu tahtına çıktı.

1513 - Yenişehir Muharebesi, I. Selim ile ağabeyi Ahmet Sultan arasında gerçekleşen taht kavgasının sonu.

1558 - İskoç Kraliçesi I. Mary, Dofen II. François ile Notre Dame Katedrali'nde evlendi.

1704 - Amerika'nın ilk gazetesi olan The Boston News-Letter, John Kampbell tarafından Boston'da basıldı.

1800 - Dünyanın en büyük kütüphanesi olan Kongre Kütüphanesi kuruldu.

1830 - Osmanlı Hükûmeti, Yunan Devleti'nin varlığını resmen kabul etti.

1854 - I. Franz Joseph ile Elisabeth (namıdiğer Şisi) Augustinerkirche'de evlendiler.

1877 - Rusya, Eflak ve Boğdan'a girerek Osmanlılara savaş açtı, böylece 93 Harbi olarak anılan Osmanlı-Rus savaşı başlamış oldu.

1898 - İspanya, Küba'nın bağımsızlığını destekleyen ABD'nin Ada'nın boşaltılması isteğini reddederek, ABD'ye savaş ilan etti.

1909 - İstanbul'a gelen Hareket Ordusu, 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1915 - İstanbul'da Ermeni topluluğunun önde gelenlerinden 2345 kişi tutuklandı.

1916 - Patrick Pearse önderliğindeki "İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği" adlı gizli milliyetçi örgüt, Postane Baskını ile Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

1920 - Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne seçildi.

1939 - Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Atatürk'ün ve İnönü'nün bir görevlisi olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

1946 - Ulvi Cemal Erkin'in "Birinci Senfonisi", Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ilk kez seslendirildi.

1955 - Endonezya'nın Bandung kentinde 18 Nisan'da, 29 bağlantısız Afrika ve Asya ülkesinin bir araya geldiği konferans sona erdi; sonuç bildirgesinde sömürgeciliğin ve ırkçılığın son bulması istendi. (bknz. Bandung Konferansı)

1959 - Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

1967 - Sovyetler Birliği'ne ait Soyuz 1 uzay aracı, dünyaya dönüş sırasında yere çakıldı.

1972 - Türkiye Büyük Millet Meclisi; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

1978 - Ereğli Kömür İşletmesi'nin Armutçuk üretim bölgesindeki grizu patlamasında, 17 işçi öldü.

1980 - Türkiye'de 12 Eylül 1980 Darbesi'ne Giden Süreç (1979- 12 Eylül 1980): Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, not defterine, "Durum hiç de iyi değil. Hiçbir şeyin hâlledildiği yok. Galiba sonunda bu işe müdahale etmek zorunda kalacağız." yazdı.

1980 - İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için girişilen kurtarma operasyonu, rehineler kurtarılamadan sekiz ABD askerinin ölümüyle sonuçlandı.

2001 - Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, "Beyaz Enerji Operasyonu"na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.

2004 - Kıbrıs'ta Annan Planı için referandum yapıldı. Türk tarafının kabul ettiği plan, Rum tarafının reddetmesi sonucu hayata geçirilemedi.

2007 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday göstereceklerini açıkladı. Abdullah Gül de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı için TBMM Başkanlığına başvurdu.

2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Ermenilerin 1915'te yaşanan olayları anma günü olarak seçtiği 24 Nisan'daki konuşmasında, geçen yıl olduğu gibi "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

DOĞUMLAR

1533 - Sessiz William, Hollanda'nın bağımsızlığını kazandığı Seksen yıl savaşları'nın ilk ve en önemli lideridir (ö. 1584)

1562 - Xu Guangqi, vaftiz adıyla Paul, Çinli tarımbilimci, astronom, matematikçi, yazar ve devlet adamı (ö. 1633)

1575 - Jakob Böhme, Alman Hristiyan mistik (ö. 1624)

1581 - Vincent de Paul, Fransız Katolik rahip, aziz ve tarikat kurucusu (ö. 1660)

1620 - John Graunt, İngiliz istatistikçi (ö. 1674)

1721 - Johann Kirnberger, Alman besteci ve kuramcı (ö. 1783)

1767 - Jacques-Laurent Agasse, İsviçreli ressam (ö. 1849)

1787 - Mathieu Orfila, İspanyol asıllı Fransız tıp eğitimcisi (ö. 1853)

1812 - Walthère Frère-Orban, Belçikalı siyasetçi ve devlet adamı (ö. 1896)

1825 - Robert Michael Ballantyne, İskoç yazar (ö. 1894)

1845 - Carl Spitteler, İsviçreli şair, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1924)

1856 - Philippe Pétain, Vichy Fransası'nın Devlet Başkanı (ö. 1951)

1862 - Tomitaro Makino, bir Japon botanikçiydi (ö. 1957)

1874 - John Russell Pope, Amerikalı mimar (d. 1937)

1876 - Erich Raeder, Alman amiral (ö. 1960)

1880 - Gideon Sundback, İsveçli mucit (ö. 1954)

1901 - Talat Artemel, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1957)

1905 - Robert Penn Warren, Amerikalı şair, kurgu yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1989)

1906 - William Joyce, Amerikalı Nazi propagandacısı (ö. 1946)

1922 - Anton Bogetić, Hırvat rahip ve piskopos

1924 - Nahuel Moreno, Arjantinli Troçkist önder (ö. 1987)

1929 - Ferit Tüzün, Türk besteci (ö. 1977)

1934 - Shirley MacLaine, Amerikalı sinema oyuncusu, yazar ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1936 - Jill Ireland, İngiliz aktris (ö. 1990)

1937 - Joe Henderson, Amerikalı caz müzisyeni (ö. 2001)

1941 - Richard Holbrooke, Amerikalı diplomat, dergi yayımcısı ve yazar (ö. 2010)

1942 - Barbra Streisand, Amerikalı şarkıcı, oyuncu, yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1943 - Anna Maria Cecchi, İtalyan yüzücü

1947 - Richard John Garcia, Amerikalı piskopos ve din adamı (ö. 2018)

1952 - Jean-Paul Gaultier, Fransız modacı

1958 - Hüzeyme Koçak, Türk yazar

1960 - Philip Absolon, İngiliz ressam

1961 - Erol Budan, Türk şarkıcı

1964 - Djimon Hounsou, Benin doğumlu Amerikalı oyuncu

1968 - Aidan Gillen, İrlandalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu

1968 - Haşim Taçi, Kosovalı siyasetçi ve Kosova Cumhurbaşkanı

1969 - Rebecca Martin, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1969 - Gülşah Alkoçlar, Türk oyuncu

1971 - Stefania Rocca, İtalyan oyuncu

1973 - Damon Lindelof, Amerikalı senarist ve yapımcı

1976 - Steve Finnan, İrlandalı futbolcu

1977 - Diego Placente, Arjantin millî futbol takımı futbolcusudur

1978 - Mert Kılıç, Türk oyuncu ve manken

1980 - Fernando Arce, Meksikalı futbolcudur

1980 - Pınar Soykan, Türk şarkıcı

1982 - Kelly Clarkson, Amerikalı şarkıcı

1982 - David Oliver, ABDli engelli koşu branşında yarışan atlet

1983 - Xetaq Qazyumov, Azeri güreşçi

1985 - Carlos Bellvís, İspanyol futbolcu

1985 - Ismael Gómez Falcón, İspanyol futbolcu

1987 - Rein Taaramäe, Estonyalı bir yol bisikleti yarışçısı

1987 - Jan Vertonghen, Belçikalı millî futbolcu

1989 - Elina Babkina, Letonyalı profesyonel basketbolcu

1990 - Kim Tae-ri, Güney Koreli oyuncu

1990 - Jan Veselý, Çek basketbolcu

1991 - Batuhan Karadeniz, Türk futbolcu

1992 - Joe Keery, Amerikalı aktör ve müzisyen

1992 - Jack Quaid, Amerikalı oyuncu

1993 - Ben Davies, Galli millî futbolcudur

1994 - Caspar Lee, İngiltere doğumlu Güney Afrikalı YouTube şahsiyeti, vlogger ve aktördür

1994 - Vedat Muriqi, Kosovalı futbolcu

1995 - Doğan Bayraktar, Türk oyuncu

1996 - Ashleigh Barty, Avustralyalı profesyonel tenis oyuncusu ve eski kriket oyuncusu

1997 - Yuta Kamiya, Japon futbolcu

1997 - Ömer Karş, Türk buz hokeyi oyuncusu

1998 - Ryan Newman, Amerikalı oyuncu ve manken

ÖLÜMLER

1513 - Ahmed Sultan, II. Bayezid'in en büyük oğlu ve Amasya Valisi

1731 - Daniel Defoe, İngiliz yazar (d. 1660)

1822 - Giovanni Battista Venturi, İtalyan fizikçi, diplomat, bilim tarihçisi ve katolik rahip (d. 1746)

1852 - Vasili Jukovski, Rus şair (d. 1783)

1884 - Marie Taglioni, İtalyan balerin (d. 1804)

1891 - Helmuth Karl Bernhard von Moltke, Prusyalı mareşal (d. 1800)

1926 - Sunjong, Kore'nin ikinci ve son imparatoru ve son Joseon hükümdarı (d. 1874)

1931 - Davit Kldiaşvili, Gürcü yazar (d. 1862)

1935 - Anastasios Papulas, Yunan kuvvetlerinin başkomutanı (d. 1857)

1941 - Sisowath Monivong, Kamboçya Kralı (d. 1875)

1942 - Lucy Maud Montgomery, bir Kanadalı yazardır (d. 1874)

1945 - Ernst-Robert Grawitz, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda doktor (d. 1899)

1947 - Willa Cather, Amerikalı romancı (d. 1873)

1951 - Eugen Müller, II. Dünya Savaşı sırasında Wehrmacht'ta görev yapan Nazi generali (d. 1891)

1952 - İbrahim Halil Soğukoğlu, İslam âlimi ve Mürid Hareketi'nin lideri (d. 1901)

1960 - Max von Laue, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1879)

1960 - George Relph, İngiliz aktör (d. 1888)

1967 - Vladimir Komarov, Sovyet kozmonot ve aynı zamanda bir uzay görevi sırasında hayatını kaybeden ilk insan (d. 1927)

1974 - Bud Abbott, Amerikalı aktör ve komedyen (d. 1895)

1980 - Alejo Carpentier, Kübalı yazar (d. 1904)

1982 - Ville Ritola, Fin uzun mesafe koşucusu (d. 1896)

1983 - Erol Güngör, Türk sosyal psikoloji profesörü (d. 1938)

1984 - Ekrem Hakkı Ayverdi, Türk yazar ve mühendis (d. 1899)

1986 - Wallis Simpson, Amerikan bir sosyete üyesidir (d. 1896)

1991 - Ali Rıza Alp, Türk gazeteci, yazar ve şair (d. 1923)

2001 - Hasan Dinçer, Türk siyasetçi (d. 1910)

2003 - Nüzhet Gökdoğan, Türk gök bilimci ve akademisyen (d. 1910)

2004 - Feridun Karakaya, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1928)

2004 - Estée Lauder, Amerikalı girişimci, güzellik uzmanı (d. 1906)

2005 - Ezer Weizman, İsrail'in 7. Cumhurbaşkanı (d. 1924)

2005 - Fei Xiaotong, Çinli sosyolog ve insanbilimci (d. 1910)

2006 - Brian Labone, İngiliz eski millî futbolcu (d. 1940)

2007 - Alan James Ball, İngiliz eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2010 - Denis Guedj, Fransız yazar (d. 1940)

2010 - Özdemir Özok, Türk hukukçu (d. 1945)

2011 - Ngô Đình Nhu, 1955'ten 1963'e kadar Güney Vietnam'ın first lady'si kabul edilmiştir (d. 1924)

2011 - Marie-France Pisier, Fransız oyuncu (d. 1944)

2011 - Sri Sathya Sai Baba, Hint guru, ruhani figür, hayırsever ve eğitimci (d. 1926)

2014 - Hans Hollein, Avusturyalı mimar ve tasarımcı (d. 1934)

2014 - Sandy Jardine, İskoç millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1948)

2014 - Michel Lang, Fransız film yönetmeni ve Tv yapımcısı (d. 1939)

2016 - Inge King, Almanya doğumlu Avustralyalı heykeltıraş ve sanatçı (d. 1915)

2016 - Jules Shungu Wembadio Pene Kikumba, bilinen adıyla: Papa Wemba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı ünlü şarkıcı ve müzisyen (d. 1949)

2016 - Klaus Siebert, Alman biatloncu ve çalıştırıcısı (d. 1955)

2016 - Paul Williams, sahne adı ile Billy Paul, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1934)

2016 - Nina Arhipova, Rus aktris (d. 1921)

2017 - Don Gordon, Amerikalı erkek sinema ve dizi oyuncusu (d. 1926)

2017 - Inga Maria Ålenius, İsveçli aktris (d.1938)

2017 - Robert M. Pirsig, Amerikalı yazar ve filozof (d. 1928)

2018 - Paul Gray, Avustralyalı şarkıcı-söz yazarı, piyanist ve müzik yapımcısı (d. 1963)

2018 - Henri Michel, Fransız eski futbolcu (d. 1947)

2019 - Saleh Ahmed, Bangladeşli tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936/37)

2019 - Hubert Hahne, Alman otomobil yarışçısı (d. 1935)

2019 - Jean-Pierre Marielle, Fransız oyuncu (d. 1932)

2019 - Dick Rivers (doğum adı: Hervé Forneri), Fransız şarkıcı ve oyuncu (d. 1945)

2020 - İbrahim Amini, İranlı siyasetçi ve din adamı (d. 1925)

2020 - Namio Harukawa, Fetiş türde eserlere imza atan Japon çizer (d. 1947)

2020 - Francis Lee Strong (bilinen adıyla: Grandma Lee), Amerikalı stand-up komedyen (d. 1934)

2020 - Mircea Mureșan, Rumen film yönetmeni (d. 1928)

2020 - Yukio Okamoto, Japon diplomat, diplomatik analist (d. 1945)

2020 - Lynn Faulds Wood, İskoç televizyon sunucusu, gazeteci ve aktivist (d. 1948)

2021 - Ana María Casó, Arjantinli aktris ve tiyatro yönetmeni (d. 1937)

2021 - Kalawati Bhuria, Hint siyasetçi (d. 1972)

2021 - Yves Rénier, Fransız aktör, yönetmen, senarist ve dublaj sanatçısı (d. 1942)

2022 - Willi Resetarits, Avusturyalı şarkıcı, komedyen ve insan hakları aktivisti (d. 1948)

2024 - Mehmet Ali Yılmaz, Türk siyasetçi ve iş insanı (d. 1948)