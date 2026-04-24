Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerine yönelik denetimlerin ardından hazırlanan yeni taklit ve tağşiş listesini kamuoyuyla paylaştı. Güncellenen listede çok sayıda ürün ve işletme yer aldı.

Yayımlanan son denetim sonuçlarına göre Mersin’de faaliyet gösteren bazı işletmelerde tek tırnaklı et tespit edildi. Listede yer alan “Göksel Yemekçilik” ve “Onur Tantuni” adlı işletmelerin ürünlerinde at ve eşek eti bulunduğu bildirildi.

BİRÇOK ÜRÜNDE UYGUNSUZLUK BELİRLENDİ

Denetimlerde yalnızca et ürünleri değil, süt ve kahvaltılık ürünlerinde de uygunsuzluklara rastlandı. “Pekmez Dünyası” markasına ait bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Ayrıca “Özvarlı Süt Ürünleri” ile “Çiğdem Kuzdere” markalı tereyağlarında ve “Muhittinoğlu” yoğurtlarında bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. “Damar” markalı kaymaklı yoğurtta nişasta, “Sühabey” markalı yarım yağlı taze beyaz peynirde ise beyan edilenden düşük yağ oranı saptandı.

Bakanlık, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve uygunsuzluk tespit edilen firmaların kamuoyuna açıklanmaya devam edeceğini bildirdi.