Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan araç refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.