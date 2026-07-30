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Kaynak: İHA

Elazığ'da bir sürücü, aracından gelen sesleri fark etmesi üzerine kamyonetini kontrol etti. Yapılan incelemede tekerlek bölümüne yavru bir kedinin sıkıştığı tespit edildi. Minik hayvanı kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan araç sahibi, vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine hızla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, kediye zarar vermemek adına titiz bir çalışma başlattı. Uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden güvenle çıkarılan yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sıkıştığı yerden kurtarılan minik kedi, bakımlarının yapılması amacıyla Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi.