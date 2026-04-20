Elazığ-Malatya karayolunda dün yaşanan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tır kazasının ardından, bugün benzeri az rastlanır bir olay daha yaşandı. Dünkü kazada şarampole uçan ve vinç yardımıyla kurtarılan hasarlı tır, nakledilmek üzere başka bir tıra yüklendi.

Y.G. yönetimindeki 34 RG 315 plakalı taşıyıcı tır, üzerindeki yükle birlikte Elazığ-Diyarbakır karayolu Maden mevkiine geldiğinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

İkinci kazada şans eseri yaralanan olmazken, hem kaza yapan taşıyıcı tırı hem de üzerindeki hasarlı aracı kurtarmak için bölgeye yeniden vinç ve takviye araçlar sevk edildi. Üst üste gelen bu talihsiz olaylar, karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğuna neden oldu.