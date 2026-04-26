Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Paşa Konağı kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 EM 555 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 UY 8965 plakalı otomobile arkadan çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİKTE İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası polis ekipleri, ulaşımda kısa süreli aksamanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.