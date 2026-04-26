Olay, saat 12.30 sıralarında Antakya Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Rukiye isimli genç kadın, yol çalışması sebebiyle şeridin daraldığı noktada önündeki aracı geçmek istedi.

Ancak o esnada sola dönüş yapmak için duraklayan F.S. idaresindeki otomobile çarpan motosikletli, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savruldu.

MİNİBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTI

Savrulan talihsiz kadın, o sırada karşı yönden gelen Y.Ö. yönetimindeki minibüse çarparak aracın altına girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN KRİTİK MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, minibüsün altında sıkışan genç kadını titiz bir çalışma sonucu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada, genç kadının tedavi altına alındığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde dehşet anları tüm çıplaklığıyla görüldü. Kayıtlarda; motosikletli kadının önce duraklayan otomobile çarptığı, ardından dengesini kaybederek karşıdan gelen servis aracının altına sürüklediği anlar yer aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.