CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalında, önemli açıklamalarda bulundu.

"ASLA EKREM'İN SİYASETE GİRMESİNİ İSTEMEDİM"

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun siyasete girişiyle ilgili, "Ekrem, Beylikdüzü'nde inşaat yapan, müteahit bir firmanın yöneticisi. Kendi aile şirketi olan işletmenin, firmanın yöneticisi. O dönem mevcut belediye başkanıyla yaşadığı birtakım sorunlar oldu Ekrem'in. Dolayısıyla bu sorunları halletmek için birçok kişiyle, birçok insanlarla ilişkiye, iletişime geçti, sorunlarını çözmeye çalıştı ve aşmaya çalıştı. Dolayısıyla zaten orada hem iş yaptığı için hem de bu ilişkiler onu bir yere taşıdı. Sorunlarını çözmeye çalışırken aynı zamanda da ilişkiler onu bir yere taşıdı. 'Senin burada siyaset yapman gerekiyor. Yerelde buraya hizmet etmen gerekiyor' dışarıdan böyle insanlar etkilemeye çalışıyordu Ekrem'i. Ben asla Ekrem'in siyasete girmesini istemedim. Çünkü siyaset, ülkemizde dürüstlükle yapmak istiyorsanız ve ilkelerinizden ödün vermeden yapmak istiyorsanız işiniz çok zor. Ben dürüstlükle yapan, ilkelerinden ödün vermeden yapan insanları tebrik ediyorum. Ama gerçekten bu şekilde bu ülkede siyaset yapmak çok zor. Bizim çocuklarımız vardı, düzenimiz, ailemiz ve güzel bir aile hayatımız vardı. Bunun siyasetle bozulmasını ve dağılmasını istemedim” sözlerini sarf etti.

"BAŞKA PARTİLERDEN DE EKREM'E TEKLİFLER GELİYORDU”

“Ben senin siyasete girmeni istemiyorum” dediğini belirten İmamoğlu, “Ama ben Beylikdüzü’ndeki bu duruma siyaset olarak bakmıyorum. Beylikdüzü’ne ve Beylikdüzü’ndeki yaşayan insanlara hizmet olarak görüyorum. Eğer gerçekten hizmet edeceksen ve gerçekten başarılı işler yapacaksan gir. Ama siyaset yapmak için asla yapma bu işi. Herkes gibi yapacaksan da yapma. Bir farklılık yaratacaksan, bir fark yaratacaksan gir, yap.’ Ben biliyorum. Çünkü o dönem başka partilerden de Ekrem'e teklifler geliyordu. Çünkü başarılı bir insan. Neler yapabileceğini görüyorlar. Etkili bir insan. ‘Asla ve asla CHP’nin dışında hiçbir partide yapamazsın.’ O da tabii ki bana şöyle söyledi: ‘Benim de zaten başka bir niyetim yoktu.’ Ankara'dan bir parti büyüğümüzden Ekrem'e telefon geldi, dedi ki ‘Biz seni ilçe başkanı olarak atamak istiyoruz.’ Bu ilçe başkanlığı konusunda birkaç gün düşündü. Sonra tekrar geri döndü. ‘Tamam, kabul ediyorum’ dedi. O dönemki ilçe başkanımızdan devraldı görevi. İki yıl ilçe başkanlığı yaptı. Sonra seçimle ilçe başkanı oldu. Çok da büyük bir teveccühle ilçe başkanı oldu” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A ADAY OLMASINI GERÇEKTEN HİÇ İSTEMEDİM”

“İstanbul'a aday olmasını gerçekten hiç istemedim” diyen İmamoğlu, “İçimde inanılmaz huzursuzluk vardı. Öngörüleri yüksek bir insanım aslında, birçok şeyi sezebiliyorum. Gelecek olan tehlikeyi de seziyorum. Huzursuzluk benim içimi kemiriyordu. Yapı olarak ailemi koruma altına alma iç güdülerim çok fazla devreye girdi. Çünkü çocuklarım, çünkü bu ülkeye üç tane evlat yetiştiriyorum. Başka evlatlar için uğraşırken tabii ki kendi evlatlarımın da iyi yetişmesi için emek veren birisi olarak yolculukta çocuklarımın darbe almasını, zarar görmesini istemedim tabii” dedi.

"23 MART'TAN SONRA BİZİM DE HAYATIMIZ YENİ BİR EVREYE GEÇTİ”

Haftada bir gün Ekrem İmamoğlu'nu görebildiklerini belirten Dilek İmamoğlu, "19 Mart'tan, aslında 23 Mart'tan sonra, tutuklamalar yapıldıktan sonra bizim de çocuklarla birlikte hayatımız yeni bir evreye geçti. Ekrem’i görüş günlerimiz bizim Silivri etkinlik günlerimiz olmaya başladı çocuklarla beraber. Haftada bir gün görüş iznimiz var, rutinimiz oldu artık. Bir de haftada sadece 10 dakika telefon hakkımız var. Beren geliyor okuldan, çocuklar, ben hepimiz bir araya toplanıyoruz, telefon hakkımızı kullanıyoruz. 10 dakika. 9,5 saniye olunca ikaz geliyor. Biz de ne söyleyeceksek toparlayıp bitiriyoruz. Sonra telefon kapanıyor. Zor bir süreç" sözlerini sarf etti.