Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış yaşandı. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış gerçekleşti. Ünlü ekonomistler ise TÜİK verilerini sosyal medya hesaplarında değerlendirdi.

ALKİN: BU İŞKENCE SONA ERSİN

TÜİK verilerine dair ise ekonomistlerden yorumlar gelmeye başladı. Ekonomist Emre Alkin, sert eleştirilerde bulunarak, “Daha ilk iki ayda TÜFE hedefinin yarısını tüketen yanlış kurgulanmış dezenflasyon reçetesinin acilen sonlandırılması gerekiyor. Bu işkence sona ersin ve gerçekten rasyonel zemine geri dönülsün. Böyle enflasyonla mücadele olmaz. Nasıl olacağını defalarca anlattık” dedi.

GEÇER: YEMEYİN KARDEŞİM

Yeniçağ gazetesi yazarı Selçuk Geçer ise açıklanan enflasyon verisine dair, “TÜİK açıkladı; Manşet enflasyon aylık yüzde 2,96 artarken gıda enflasyonu aylık yüzde 6,89 oldu. YEMEYİN KARDEŞİM” tepkisinde bulundu.

EĞİLMEZ: HAYDİ HAYIRLISI

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez ise tiye alarak, “TÜİK/TÜFE Şubat ayında % 2,96 artmış ve yıllık enflasyon % 31,53 olmuş. Haydi hayırlısı” ifadelerini kullandı.

KARA: MART AYINDAN İTİBAREN EĞİLİM AŞAĞI GELEBİLİR

Ekonomist Hakan Kara ise mart ayını işaret ederek, “Aylık medyan enflasyon %2 civarında. Yıllıklandırılmış olarak %27’ye tekabül ediyor. Yurt dışı enerji fiyatlarındaki artışın akaryakıt, doğalgaz ve elektrik fiyatlarına yansıması sınırlandırılabilirse, Mart ayından itibaren eğilim aşağı gelebilir” yorumunda bulundu.

CİBRE: DEZENFLASYON SÜRECİNDEN TAMAMEN KOPMUŞ BULUNUYORUZ

Uzman isim İris Cibre de dezenflasyon sürecinden tamamen kopulduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Merkezin 21% üst bant tahminine ulaşması için, her ay ortalama 1,15% enflasyon gelmeli Bu zaten mümkün görünmüyordu ama savaşla beraber bünyeden tamamen çıkmış görünüyor. Benim beklentim hala 27%. Ve 27% beklentiye göre eski programın dezenflasyon sürecinden tamamen kopmuş bulunuyoruz”

GÜRSES: BİR KEZ TÜPTEN ÇIKTIĞINDA GERİ SOKMAK İMKANSIZDIR

Uğur Gürses ise Karl Otto Pöhl’ün sözünü hatırlatarak, “Enflasyon diş macununa benzer. Bir kez tüpten çıktığında geri sokmak imkansızdır. Bu yüzden, diş macunu tüpünü çok sıkmamak en iyi yoldur." Karl Otto Pöhl, 1980” paylaşımını yaptı.