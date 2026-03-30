Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının Mart ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Şubat ayında iyimserlik eşiği olan 100 puanın üzerinde seyreden endeks, Mart ayında rota değiştirerek yüzde 2,8 oranında bir kayıpla 97,9 seviyesine geriledi.

Bu düşüş, ekonomik beklentilerde "iyimser" bölgeden "kötümser" bölgeye geçişin sinyali olarak yorumlanıyor.

SEKTÖREL GÜVEN VERİLERİNDE KAN KAYBI

Mart ayı verileri incelendiğinde, tüm alt endekslerde aşağı yönlü bir hareket dikkat çekiyor. Özellikle sanayi ve inşaat sektörlerindeki sert düşüşler, genel endeksi aşağı çeken ana unsurlar oldu.