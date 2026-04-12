EGM Havacılık Daire Başkanlığı envanterine; 1 adet AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 adet T129 ATAK taarruz helikopteri ve 1 adet T-70 genel maksat helikopteri katılacak.

Yeni teslim alınacak AKSUNGUR İHA’nın, 48 saat havada kalabilme ve milli uydular üzerinden haberleşme özellikleriyle güvenlik operasyonlarında önemli katkı sağlaması bekleniyor. Bu teslimatla birlikte EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısının 30’a ulaşacağı belirtildi.

Envantere eklenecek ATAK ve T-70 helikopterleriyle birlikte teşkilatın hava filosundaki yerlilik oranının da artacağı ifade ediliyor. Daha önce teslim alınan araçlara yenilerinin eklenmesiyle, EGM’nin sahadaki operasyonel kapasitesinin güçlenmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında ise 2026 ve 2027 yıllarında 18 adet T625 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA’nın daha envantere girmesi planlanıyor. Bu teslimatlarla birlikte helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58’e ulaşması hedefleniyor.

Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, SSB Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun katılması bekleniyor.