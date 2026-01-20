BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Eğitim Bakanlığı'nın iddialı projesi FATİH, eğitimde fırsat eşitliği vaatleriyle başlamasına karşın büyük bir mali yük haline geldi.

Sayıştay denetimleri, projenin başarısızlığını belgelerken, harcamalar eğitim bütçesinde derin bir "kara delik" oluşturdu.

'ASRIN PROJESİ' OLARKA TANITILMIŞTI

FATİH Projesi, 2011 yılında AKP iktidarı tarafından "eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacak asrın projesi" olarak tanıtıldı. Hedef, okullara tablet ve akıllı tahta dağıtımıyla dijital eğitimi yaygınlaştırmaktı.

Ancak proje, bölgeler arasındaki teknoloji erişim farklılıklarını gideremediği gibi, eşitsizliği daha da artırdı.

Nisan 2021'de KOVİD-19 nedeniyle eğitim dijital platformlara taşındığında, projenin yetersizliği gün yüzüne çıktı. Düşük gelirli ailelerin çocukları, internet, bilgisayar veya tablet eksikliği nedeniyle eğitimden mahrum kaldı. Milyonlarca öğrenci, dersleri aile cep telefonlarından takip etmek zorunda kaldı.

Bu durum, FATİH'in fırsat eşitliği iddiasını tartışmaya açtı ve projenin salgın döneminde eşitsizliği derinleştirdiği görüldü.

FATİH'İN KARA DELİĞİ BÜYÜYOR

Sayıştay raporları, FATİH Projesi'nin eğitim bütçesindeki yükünü ortaya koydu. 2011-2025 döneminde toplam 9 milyar 118 milyon 78 bin 814 TL harcandı. 2026 yılı eğitim yatırımlarında ise projeye 7 milyar 41 milyon 200 bin TL ayrıldı. Bu miktarın 4 milyar 688 milyon TL'sinin dış kaynaklı finansmanla karşılanacağı belirtildi. Toplamda, proje 2026 sonu itibarıyla eğitim bütçesine 16 milyar TL'nin üzerinde yük bindirmiş olacak.

Eğitim yatırımlarının detayları, FATİH'in "kara deliğinin" büyümeye devam edeceğini gösteriyor. Uzmanlar, projenin verimsizliğine rağmen devam eden harcamaların, eğitimdeki diğer öncelikli alanları gölgede bıraktığını vurguluyor.