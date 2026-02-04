Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısı yayımladı. Bölge genelinde etkili olması beklenen sistemle ilgili yapılan açıklamada, Ege’de yarın sabah ilk ışıklarla birlikte güney yönünden 6 ila 8, bazı noktalarda 9 kuvvette fırtınanın başlayacağı belirtildi. Bu sistemin aynı günün akşam saatlerinde gücünü önemli ölçüde kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz’de ise yarın doğu ve güneydoğu eksenli rüzgârın 6-8, yer yer 9 şiddetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor; cuma sabahı batı yakalarda, akşam saatlerinde ise doğu yakalarda etkisini yitirmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de rüzgârın yarın akşam saatlerinde Hatay’ın güney kıyılarından başlayarak, cuma sabahı itibarıyla batı kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönünden 6-8 kuvvette fırtına olarak seyredeceği ifade edildi. Fırtınanın cuma akşamından sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.