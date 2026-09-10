Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı

Ralli mirasını günümüz teknolojisiyle buluşturan yeni Mitsubishi Pajero, doğrudan Toyota Land Cruiser 250 Serisi'ni rakip alarak pazara iddialı bir giriş yaptı. Dik hatları, 2.4 litrelik güçlü dizel motoru ve üç sıra koltuklu lüks iç mekanıyla öne çıkan model, markanın uzun süredir sunmadığı bir konfor vaat ediyor.