Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı

Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı

Japon otomotiv devi Mitsubishi, ralli efsanesi efsanevi arazi modeli Pajero’yu yeni nesliyle yeniden otomobil severlerin beğenisine sundu.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 1

Şirketin yeni küresel amiral gemisi olarak konumlandırılan heybetli model; merdiven tipi şasi altyapısını, üst düzey arazi yeteneklerini ve lüks bir kabin deneyimini bir araya getiriyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 2

Ralli mirasını günümüz teknolojisiyle buluşturan yeni Mitsubishi Pajero, doğrudan Toyota Land Cruiser 250 Serisi'ni rakip alarak pazara iddialı bir giriş yaptı. Dik hatları, 2.4 litrelik güçlü dizel motoru ve üç sıra koltuklu lüks iç mekanıyla öne çıkan model, markanın uzun süredir sunmadığı bir konfor vaat ediyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 3

TOYOTA LAND CRUISER RAKİBİ HEYBETLİ TASARIM

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 4

4.920 mm uzunluğu ve 2.870 mm aks mesafesiyle dikkat çeken yeni Pajero, son derece sert ve köşeli bir tasarıma sahip. T formundaki LED aydınlatmaları, kaslı çamurlukları ve kalın koruma plakalarıyla güçlü duruşunu pekiştiren araç; Zırh Bakır Metalik ve altın detaylı Hayalet Mavi Metalik renk seçenekleriyle geliyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 5

LÜKS KABİN VE DAKAR RALLİSİ DENEYİMİNE SAHİP ALTYAPI

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 6

7 kişilik oturma kapasitesi sunan kabinde; üst paketlerde çift 14.3 inçlik bitişik ekran yer alıyor. Eski Pajero nesillerine saygı duruşunda bulunan "Multi Meter" ekranı; irtifa, pusula ve eğim açısı gibi bilgileri anlık aktarıyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 7

12 hoparlörlü Yamaha ses sistemi, 3D çevre görüş kamerası ve yüksek ses yalıtımı kabin konforunu üst seviyeye taşıyor. L200'ün merdiven tipi şasisini kullanan araçta, Dakar Rallisi tecrübesiyle geliştirilen özel süspansiyon mimarisi ve 230 mm yerden yükseklik sunuluyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 8

GÜÇLÜ DİZEL MOTOR VE KÜRESEL SATIŞ PLANI

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 9

Kaputunun altında 480 Nm tork üreten 2.4 litrelik değişken geometrili dizel motor taşıyan model, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla yere aktarıyor. 7 farklı sürüş moduna sahip Super-All Wheel Control (S-AWC) dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak geliyor.

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Efsanevi arazi ikonu sahalara döndü: Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı - Resim: 10

Tayland'da üretilecek olan yeni Pajero, Mart 2027'ye kadar Tayland, Japonya ve Avustralya pazarlarında satışa çıkacak, ardından Orta Doğu ve Latin Amerika dahil 100'den fazla ülkeye ihraç edilecek.

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