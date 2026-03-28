Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD’nin Florida eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından gözaltına alındı.

KAZA SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Reuters'ın haberine göre; Woods, iki şeritli bir yolda yüksek hızla sollama yaparken önündeki araca temas etti. Çarpışmanın ardından aracın yan yattığı belirtildi. Deneyimli sporcu, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Olay sonrası yapılan alkol testinde herhangi bir bulguya rastlanmazken, yetkililer Woods’un sürüş esnasındaki etkilenmesinin ilaç ya da farklı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdi.

İDRAR TESTİNİ REDDETTİ

Tiger Woods’un idrar testi vermeyi reddetmesi, Florida yasalarına göre ayrı bir suçlama olarak kayda geçti. Ünlü golfçü hakkında “alkollü araç kullanma, maddi hasar ve yasal testi reddetme” suçlamaları yöneltildi.

Florida yasaları gereği Woods’un en az 8 saat gözaltında tutulacağı ifade edildi.

GEÇMİŞTE DE BENZER OLAY YAŞAMIŞTI

Tiger Woods daha önce 2017 yılında da benzer bir olay nedeniyle gözaltına alınmış ve daha sonra “dikkatsiz araç kullanma” suçunu kabul etmişti.

GOLF TARİHİNİN EN BÜYÜK İSİMLERİNDEN

15 majör şampiyonluğu bulunan Woods, golf tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösteriliyor.