Fenerbahçe’de ara transfer dönemine girilirken, takımdaki yabancı oyuncularla ilgili hareketlilik de artmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte bu kez gündeme gelen isim, Meksikalı orta saha Edson Alvarez oldu.

EDSON ALVEREZ'İ TIGRES İSTEDİ

Meksika basınında yer alan haberlere göre Tigres, deneyimli futbolcuyu transfer listesinde üst sıralara aldı ve resmi temas kurdu. Tigres’in, Alvarez için cazip bir teklif sunduğu ifade edildi.

TEKLİFE SICAK BAKMADI

Ancak gelen bilgilere göre Edson Alvarez, kariyer planlaması ve 2026 Dünya Kupası hedefleri doğrultusunda bu teklife olumlu yaklaşmadı. Meksikalı orta saha oyuncusunun, Avrupa’da kalmayı öncelik olarak gördüğü ve şu aşamada ülkesine dönmeyi düşünmediği aktarıldı.

Fenerbahçe cephesinde ise Alvarez’in durumu yakından takip edilirken teknik heyetin ve yönetimin oyuncuyla ilgili nihai kararı transfer sürecinin seyrine göre vereceği belirtiliyor.