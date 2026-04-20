Türk satrancı uluslararası arenada bir kez daha önemli başarıya imza attı.

AVRUPA’DA İLK 5’E GİRDİ

Ediz Gürel, Polonya’nın Katowice kentinde düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası’nı 5. sırada tamamladı.

43 ÜLKEDEN 502 SPORCU YARIŞTI

Türkiye Satranç Federasyonu’nun açıklamasına göre organizasyonda 43 ülkeden toplam 502 satranç ustası mücadele etti. Zorlu rekabet ortamında Ediz Gürel’in ilk 5’e girmesi büyük takdir topladı.

DÜNYA KUPASI BİLETİ GELDİ

Başarılı sporcu, elde ettiği derece sayesinde Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.