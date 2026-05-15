Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törenle 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü coşku ve hüzünle kutlandı. Türk havacılık tarihine damga vuran şehitler, havacılık camiası ve vatandaşların katılımıyla yâd edildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından havacılık kurumları, sivil toplum kuruluşları ve havayolu şirketleri adına şehitliğe çelenk bırakıldı. Programa havacılık kurumları yöneticileri, uçuş okulları öğrencileri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk havacılığının ilk şehitleri Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey, Üsteğmen Sadık Bey ve Teğmen Nuri Bey’dir. 1914 yılında İstanbul’dan Kahire’ye düzenledikleri tarihi uçuş sırasında şehit olan bu kahramanlar, henüz havacılığın çok yeni olduğu dönemde büyük bir cesaret örneği sergilemiştir. Fethi Bey ve Sadık Bey, Şam’dan Kudüs’e ilerlerken Taberiye Gölü yakınlarında düşen uçakları nedeniyle şehit düşmüş, Nuri Bey ise arama kurtarma uçuşunda aynı kaderi paylaşmıştır. Bu olaylar Türk havacılığının ilk kayıpları olarak tarihe geçmiştir.

Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy, törende yaptığı konuşmada havacılığın sadece bir meslek değil, büyük bir sorumluluk kültürü olduğunu vurguladı.

Üreksoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” vizyonuna da değinerek, bu sözün Türk havacılığına verilen tarihi bir hedef olduğunu hatırlattı. Türk havacılığının bugünkü gücünün, o dönemki öncülerin ve Atatürk’ün ileri görüşlülüğü üzerine inşa edildiğini belirtti.

HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE VİZYONU

Türk havacılığı Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan zorlu bir süreçte büyük mesafeler katetti. Bugün Türk Hava Yolları gibi dünya çapında markalar, havacılık eğitimi veren okullar ve güçlü bir pilot kadrosuyla sektör, şehitlerin emanetini gökyüzünde gururla taşımaya devam ediyor.

15 Mayıs, aynı zamanda 1919’da İzmir’in işgaline karşı direnişin sembol isimlerinden Miralay Fethi Bey’in de şehit edildiği tarihtir.

Anma programı kapsamında, görevleri başında şehit olan tüm havacıların kabirleri tek tek ziyaret edildi. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Katılımcılar, dualar okuyarak hava şehitlerinin aziz hatıralarını yâd etti.