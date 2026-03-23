Eczacıbaşı Holding, Sanipak’ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine devri için anlaşmaya vardığını duyurdu. 20 Mart 2026 tarihinde imzalanan sözleşme, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi. Bu hamle ile Türkiye’nin kağıt mendil ve tuvalet kağıdı pazarındaki en büyük oyuncuları uluslararası bir grubun bünyesine katılıyor.

SATIŞ BEDELİ NASIL BELİRLENECEK?

Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 600 milyon dolar olarak belirlendi. Ancak net ödeme rakamı; kapanış günündeki finansal borçlar, nakit durumu ve işletme sermayesi gibi kalemler üzerinden yapılacak hassas düzeltmelerin ardından kesinleşecek.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM: KÜRESEL BİR OYUNCU GELİYOR

Eczacıbaşı İlaç tarafından yapılan açıklamada, Sanipak’ın selüloz ve kağıt üretiminde küresel ölçekte faaliyet gösteren güçlü bir gruba devredildiği vurgulandı. Bu stratejik adımın, markaların küresel pazardaki gücünü artırması ve sektördeki rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Anlaşmanın öne çıkan 3 kritik detayı şöyle:

Devir işleminin resmileşmesi için hem yurt içi hem de yurt dışındaki Rekabet Kurulu izinlerinin alınması gerekiyor.

Eczacıbaşı Holding, Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş.’deki %100 hissesini devrederek bu alandaki üretim ve marka haklarını tamamen devretmiş olacak.

Öte yandan bu satış, Eczacıbaşı Grubu’nun portföyünde yeni bir dönemin ve kaynak yönetiminin sinyali olarak görülüyor.

SELPAK VE SOLO İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yıllardır Türk tüketicisinin hafızasında yer eden ve pazar lideri olan Solo ve Selpak markalarının, yeni yönetimle birlikte özellikle ihracat kanallarında daha agresif bir büyüme sergilemesi öngörülüyor. Türkiye’deki üretim tesislerinin ve istihdam yapısının bu devirden nasıl etkileneceği ise önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Eczacıbaşı'nın, Selpak ve Solo'yu 600 milyon dolara Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satması piyasaları da hareketlendirdi.