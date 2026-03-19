Dizinin 37. bölümünde hikâye duygusal zirveye ulaştı. Çağatay Ulusoy ile başrolü paylaşan Özdemir’in canlandırdığı karakterle bağlantılı olarak, Eşref’in yıllardır peşinde olduğu Rüya’nın aslında Nisan olduğunu öğrenmesi izleyicileri derinden etkiledi.

Bölümde dikkat çeken bir diğer an ise Özdemir’in “Söyleyin” performansı oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sahne, kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Özdemir’in yorumuna kayıtsız kalamayan Ebru Gündeş, dizideki Nisan karakterine gönderme yaparak yaptığı paylaşımda “Sen söyledin, biz gözlerimiz dolu dolu izledik” ifadelerini kullandı.