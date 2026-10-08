Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan "İşverenler Tarafından Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları Başta Olmak Üzere, İşin Yürütülmesi Amacıyla Kullanılan İletişim Kanallarının Denetlenmesi Suretiyle Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
E-posta denetiminde devir başladı: Çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor
KVKK'dan çalışanları ve işverenleri ilgilendiren flaş karar Resmi Gazete'de! Şirketlerin kurumsal e-posta ve mesajları denetlemesine sınırlama getirildi; sınırsız yetki dönemi bitti, uymayanlara ceza yağacak!Kaynak: AA
İŞVERENİN SINIRSIZ YETKİ DÖNEMİ KAPANDI
Kararda, kurumsal e-posta hesaplarının çalışanın mesleki ilişkilerinin yanı sıra zaman zaman kişisel yazışmalarını da barındıran hassas bir veri kaynağı niteliği taşıdığı vurgulandı.
İşverenin yönetim hakkı ile çalışanın Anayasa'da güvence altına alınan haberleşme hürriyeti arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğine dikkat çeken KVKK, şu net sınırları çizdi:
SINIRSIZ YETKİ YOK
İletişim araçlarının işverene ait olması veya iş yerinde bulunması, tek başına işverene sınırsız ve mutlak bir denetim yetkisi tanımamaktadır.
TRAFİK KAYITLARI DAHİL VERİ İŞLEME
İşverenin, çalışana ait e-postanın içeriğine erişmeksizin yalnızca trafik veya log kayıtlarını işlemesi bile başlı başına bir kişisel veri işleme faaliyetidir.
YAZIŞMA İÇERİKLERİNE SERBESTÇE ERİŞİLMEZ
İşverenin teknik yetkiye sahip olması; kişisel e-posta, anlık mesajlaşma veya sosyal medya mesaj kutularındaki özel yazışma içeriklerine serbestçe erişebileceği anlamına gelmez.
ÇALIŞAN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLECEK VE KADEMELİLİK ESAS OLACAK
Yeni döneme göre işverenlerin denetim faaliyetlerinde uyması zorunlu olan temel kurallar şunlar:
Çalışanın denetim faaliyeti hakkında önceden bilgilendirilmesi şarttır. Aydınlatma metni soyut ifadeler içeremez; denetimin kapsamını, hukuki sebebini ve log incelemesi mi yoksa içerik denetimi mi yapılacağını açıkça belirtmelidir.
GİZLİ İZLEME YASAKTIR
Çalışanın önceden bilgilendirilmediği gizli izleme yöntemleri ile tüm işlemlerin ayrım gözetmeksizin kaydedildiği araçlar hukuka aykırı kabul edilecektir.
KADEMELİLİK KURALI
İçeriğe erişim yalnızca trafik verisi denetiminin yetersiz kaldığı ve içeriğe erişimin zorunlu olduğu istisnai durumlarda gündeme gelebilecektir.
KURALLARA UYMAYANLARA İDARİ İŞLEM
KVKK ilke kararında, belirtilen yükümlülüklere uyulmadığının tespiti halinde somut olayın özelliklerine göre gerekli incelemelerin yapılacağı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca veri sorumlusu işverenler hakkında idari işlem tesis edileceği bildirildi.