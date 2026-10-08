E-posta denetiminde devir başladı: Çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hazırlanan "İşverenler Tarafından Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları Başta Olmak Üzere, İşin Yürütülmesi Amacıyla Kullanılan İletişim Kanallarının Denetlenmesi Suretiyle Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.