Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunan e-Devlet sisteminde geçen yıl en fazla kullanılan hizmetler belli oldu. Ayrıca e‑Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyon 193 bin 133'e ulaştı.

Kullanıcıların, 33 milyon 994 bin 691'i sms şifresi, 30 milyon 928 bin 415'i yurt içi şifre zarfı, 2 milyon 500 bin 25'i internet bankacılığı, 556 bin 844'ü yurt dışı şifre zarfı, 185 bin 258'i e-İmza, 25 bin 980'i mobil imza, 1883'ü Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla kayıt oluşturdu.

EN FAZLA YARARLANAN YAŞ GRUBU

Dijital hizmetten 2025 yılında,

"15-24 yaş aralığında" 9 milyon 939 bin 752,

"25-34 yaş aralığında" 14 milyon 135 bin 508,

"35-44 yaş grubunda" 13 milyon 667 bin 926,

"45-54 yaş grubunda" 12 milyon 352 bin 777,

"55-64 yaş aralığında" 9 milyon 178 bin 281,

"65 yaş üstünde" ise 8 milyon 918 bin 889 kişi yararlanıyor.

EN FAZLA KULLANILAN HİZMETLER

Aralık 2025 itibarıyla e‑Devlet Kapısı'nda sunulan hizmet sayısı 9 bin 170'e ulaştı.

Geçen yıl en çok kullanılan hizmetler:

Yüzde 23 ile "Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü"

Yüzde 11 ile "Emniyet Genel Müdürlüğü Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama"

Yüzde 10 ile "Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme"

Yüzde 9 ile "Türkiye Noterler Birliği Adıma Tescilli Araç Sorgulama"