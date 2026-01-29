Ticaret Bakanlığı tarafından emlak piyasasında kayıt dışılığı engellemek ve fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek amacıyla başlatılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kapsamını genişletiyor.

1 Ocak 2025'ten bu yana kiralık konutlar için zorunlu olan uygulama, Şubat ayı itibarıyla satılık taşınmaz ilanlarını da kapsayacak şekilde ikinci aşamaya geçiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeyle birlikte, taşınmazını satmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden ilgili mülkü seçerek emlak işletmelerine yetki verecek. Bu sistem sayesinde yetkisiz kişilerce ilan verilmesi, sahte hesaplar üzerinden fiyatların şişirilmesi ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin engellenmesi hedefleniyor. Doğrulanmış ilanlar, platformlarda özel bir logo veya "EİDS'den yetki doğrulaması yapılmıştır" ibaresiyle sergilenecek.

Mülk sahipleri verdikleri yetkiyi yine e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi en az üç ay olarak belirlenirken, bu süre kullanıcılar tarafından uzatılabilecek.

PİLOT UYGULAMA VE GENEL TAKVİM

Sistem, teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyiminin test edilmesi amacıyla 1 Şubat itibarıyla üç büyük ilde pilot olarak başlatılacak. İzmir, Antalya ve Sivas’ta başlayacak olan bu deneme sürecinin ardından, 15 Şubat'tan itibaren uygulama tüm Türkiye genelinde zorunlu hale gelecek. Böylece ilan platformlarındaki satılık taşınmaz verileri ile mülkiyet bilgilerinin eşleşmesi sağlanarak güvenli bir ticaret ortamı oluşturulacak.

“SEKTÖRE CİDDİ DÜZEN GETİRİYOR”

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede sistemin önemine dikkat çekti. Federasyon olarak emlakçılara gerekli eğitimleri verdiklerini belirten Taylan, şu ifadeleri kullandı:

"Sistem, sektöre ciddi düzen getiriyor. Biz de federasyon olarak bugüne kadar emlakçılarımıza gerekli eğitimleri verdik."

Taylan, uygulamanın sahteciliği önleyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biz, gerekli mercilere sistemde eksik olduğunu düşündüğümüz bazı konulara ilişkin taleplerimiz ilettik, onlardan da gerekli adımları atmalarını bekliyoruz. Sistem, sektörü ciddi anlamda düzene sokuyor. Kaçak, 'ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak. İlan platformlarında çok fazla sahte ilan olabiliyor. Düzenleme, bu tür dolandırıcılıkların da önüne geçiyor. Uygulamanın kiralık konutların yanında satılık konutlar için de başlamasının hem tüketici hem de sektör açısından olumlu etkileri olacak."