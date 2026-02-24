Milyonlarca vatandaşın dijital kamu hizmetlerine erişim sağladığı e-Devlet Kapısı’nda kapsamlı bir altyapı yenileme çalışması yapılacak. Dijital dönüşüm süreçlerinin daha verimli yürütülmesi amacıyla planlanan bu çalışma için tarih ve saat bilgileri paylaşıldı.

28 ŞUBAT GECESİNE DİKKAT

Yapılan resmi duyuruya göre, sistem iyileştirme çalışmaları 28 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Çalışma süresince kullanıcıların platforma erişimde sorun yaşamaması için operasyonun gece saatlerinde yapılması kararlaştırıldı.

3 SAATLİK KESİNTİ BEKLENİYOR

Planlama kapsamında, e-Devlet hizmetlerinde 00:00 ile 03:00 saatleri arasında zaman zaman kesintiler yaşanabileceği bildirildi. Kullanıcılara iletilen mesajda, bu süre zarfında işlemlerin aksamaması adına gerekli önlemlerin alınması hatırlatıldı.