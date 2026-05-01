"İnternet sitenizde 17.04.2026 tarihinde yayımlanan ““Hüseyin Baş’tan Fındık Uyarısı: Kokarca Belasını Başımıza Salanlar Çok Uzakta Değil” başlıklı haberde şirketimiz Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı hakkında yer verilen bilgi, iddia ve açıklamalar gerçeğe aykırı ve dayanaksızdır.



İlgili konuda 21.04.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) gerekli açıklamalar yapılmış olup kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki hususları bir kez daha önemle belirtmek isteriz:



1. Haberde konu edilen Şili yatırımı, kamuoyuna açık şekilde duyurulmuş ticari ve stratejik bir yatırım olup; Türkiye’deki üretim, alım ve işleme faaliyetlerinin yerine geçmek amacı taşımamakta, aksine bu faaliyetleri tamamlayıcı nitelik taşımaktadır. Anılan yatırım, Şirketimizin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırırken Türk fındığının uluslararası marka değerini güçlendirmekte; Türkiye, Şirketimizin ana üretim ve tedarik merkezi olma konumunu muhafaza etmektedir.

2. Şili’de oluşturulan ilave kapasite, Türkiye’deki alım, üretim veya istihdam hacmini azaltıcı değil; tamamlayıcı bir işlev görmekte olup, Türk fındık sektörünün uluslararası görünürlüğüne ve ihracat potansiyeline katkı sunmaktadır.

3. Söz konusu yatırımın finansmanı, kamuya açıklanmış Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Halka Arz İzahnamesi ve Fon Kullanım Raporu çerçevesinde; halka arz gelirleri dahil olmak üzere Şirketimizin özkaynakları ve uzun vadeli finansman kaynakları ile karşılanmaktadır. Bu hususta kamuoyunu yanıltacak herhangi bir gizli veya farklı finansman modeli söz konusu değildir.

4. Mevzuat uyarınca yayımlanacak 31 Mart 2026 tarihli finansal raporlarımızda, faaliyetlerimiz ve yatırımlarımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere şeffaf biçimde yer verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."