Bir vergi düzenlemesi de konaklama sektöründe gerçekleştirildi.
Konaklama vergisinde sürpriz karar: Yıl sonuna kadar o oran uygulanacak
Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranında yeni düzenlemeye gidildi.Derleyen: Sinan Başhan
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranı, yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.
Resmi Gazete’de konaklama vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.
YÜZDE 50 İNDİRİLDİ
Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.
Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
Kaynak: ANKA