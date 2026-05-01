Konaklama vergisinde sürpriz karar: Yıl sonuna kadar o oran uygulanacak

Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranında yeni düzenlemeye gidildi.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Bir vergi düzenlemesi de konaklama sektöründe gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranı, yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete’de konaklama vergisine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11263 sayılı karara göre, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu kapsamında uygulanan konaklama vergisi oranı yeniden belirlendi.

YÜZDE 50 İNDİRİLDİ

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1 olarak uygulanacak.

Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Kaynak: ANKA
