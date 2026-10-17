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Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasıyla ilgili duruşma görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026/208 Esas sayılı dosyası kapsamında, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15-16 Ekim 2026 tarihlerinde görülen duruşmalar sırasında çekildiği değerlendirilen görüntülerin sosyal medyada yayımlandığı tespit edildi.

Olayın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz biçimde kaydeden ve sosyal medya üzerinden paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resmen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklaması

"İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşma salonunda görülen 15-16/10/2026 duruşmaları esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."