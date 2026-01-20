Avustralya Açık’ta tarih yazan Zeynep Sönmez, 2. tura yükselen ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarıya imza attı. Sönmez, 2. turda Macar tenisçi Anna Bondar ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ bu gece 03.00’te başlayacak.

Öte yandan NBA’de temsilcimiz Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla San Antonio Spurs’e karşı sahaya çıkacak. Mücadele TSİ bu gece 04.00’te gerçekleşecek.

Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı saatler süren çekişmeli maçtan sonra devirmeyi başararak 2. tura kaldı.

Alperen Şengün ise yükselen formunu devam ettiriyor. Milli basketbolcu, son olarak NBA All-Star'da 1 milyon 430 bin oy ile Batı Konferansı'nı 10. sırada bitirdi.

Zeynep Sönmez ve Alperen Şengün, Türk sporseverleri heyecan dolu karşılaşmalarla ekran başına kilitleyecek.