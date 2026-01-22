İflas dalgası tüm dünyayı etkilemeyi sürdürüyor. Avrupa'nın en büyük otel işletmecisi Revo Hospitality Group, aşırı büyümenin getirdiği mali baskılar nedeniyle sorun yaşadığını duyurarak iflas başvurusu yaptı. 12 Avrupa ülkesinde 146 şehirde faaliyet gösteren ve 260'tan fazla oteli bulunan dev şirket, 16 Ocak 2026 tarihinde Berlin Charlottenburg Bölge Mahkemesi'ne kendi yönetimi altında iflas süreci başlattı.

Sektöre 2008 yılında tek bir otelle giren Revo Hospitality Group; Hilton, Marriott, Accor, Wyndham ve IHG gibi uluslararası franchise markaları altında oteller yöneterek hızla büyüdü. Yaklaşık 140 bağlı şirketi kapsayan iflas eden grup, 38 binden fazla oda kapasitesiyle sektörde lider konumundaydı. Grup, 2020'den itibaren agresif genişleme stratejisiyle Avrupa'nın en büyük çok markalı oteli olmuştu. Vagabond Club, Hyperion ve Aedenlife'ı da gruba dahil olan oteller arasındaydı.

AŞIRI BÜYÜME SORUNLARI KRİZİ TETİKLEDİ

Revo Hospitality Grup yönetimi yaptığı açıklamada, iflas sebebi olarak son yıllardaki güçlü genişlemesine dikkat çekti. Grup, doluluk oranlarının beklenenden düşük olması, çalışanların artan maaşları, kira ve gıda maliyetlerindeki artışları işaret ederek nakit akışı sorunlarını çözemediğini vurguladı.