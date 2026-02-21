Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sanal medya hesabından, Almanya'daki Bergen Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda dün gerçekleştirilen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı'nın ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetlerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Dünyanın gözü bu tatbikattaydı: Çelik pençe Almanya’da indi - Resim : 1

Paylaşımda, “2026 yılının en geniş kapsamlı ve en geniş katılımlı fiili tatbikatı olan Steadfast Dart 2026 Tatbikatı ‘Seçkin Gözlemci Günü’ faaliyetleri tamamlandı.

Dünyanın gözü bu tatbikattaydı: Çelik pençe Almanya’da indi - Resim : 2

Faaliyetlerde, müttefik unsurların birlikte çalışabilirlik seviyesi, çok alanlı harekat kabiliyeti ve müşterek operasyon gücü sahada sergilendi” denildi.

Dünyanın gözü bu tatbikattaydı: Çelik pençe Almanya’da indi - Resim : 3

Söz konusu faaliyetlere ilişkin görüntülere de paylaşımda yer verildi.

Dünyanın gözü bu tatbikattaydı: Çelik pençe Almanya’da indi - Resim : 4