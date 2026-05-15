İngiliz inşaat makineleri devi JCB, hız tutkunlarının yakından bildiği süper aerodinamik araçlarıyla bir kez daha rekor peşinde. Şirket, 2006’da dizel kategorisinde dünya rekoru kıran efsanevi Dieselmax’in izinden giderek, bu kez hidrojen içten yanmalı motor teknolojisiyle Bonneville Tuz Düzlükleri’ne dönüyor.

JCB, bugün “Hydromax” adını verdiği yeni rekor aracını tanıttı. Tam 9,75 metre uzunluğundaki aerodinamik canavar, saatte 560 kilometrenin üzerine çıkmayı hedefliyor.

Araç, geleneksel dizel veya batarya sistemleri yerine tamamen hidrojenle çalışan içten yanmalı motorlarla güçleniyor. Şirketin bu projesi, yalnızca bir hız rekoru denemesinden öte; hidrojen motorlarının ekstrem performanslarda da iddialı olabileceğini kanıtlama amacı taşıyor.

JCB, son beş yılda hidrojen teknolojilerine yaklaşık 100 milyon sterlin yatırım yaptı. Bu teknolojiler artık sadece yarış araçlarında değil; şirketin hidrojenle çalışan ekskavatörleri seri üretime geçti.

MOTORLAR ŞASİNİN İKİ UCUNA YERLEŞTİRİLDİ

Hydromax’ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri motor yerleşimi. Geleneksel yarış araçlarının aksine mühendisler, aracın yüksek hızlardaki dengesini maksimize etmek için iki ayrı hidrojen motorunu şasinin ön ve arka uçlarına konumlandırdı.

Her biri yaklaşık 800 beygir güç üreten motorlar toplamda 1.600 hp’lik muazzam bir güç ortaya koyuyor. Bu güç, altı ileri sıralı şanzımanlar aracılığıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor.

Projenin baş mühendisi Lee Harper, “Yüksek hızlarda en kritik unsur stabilite. Bu yüzden ağırlığı aracın uç noktalarına dağıttık” dedi.

Harper, ayrıca turbo sisteminin sadeleştirildiğini ve Bonneville’in ince, kuru havasında çok daha güvenilir performans sunacağını vurguladı.

AERODİNAMİK YÜZDE 10 DAHA VERİMLİ

Hydromax, selefi Dieselmax’e göre yüzde 10 daha iyi aerodinamik verimlilik sunuyor. Yeniden tasarlanan burun yapısı, daraltılan arka bölüm ve optimize edilen hava akış kanalları sayesinde hava direnci önemli ölçüde azaltıldı. Hidrojen depolama sistemi ise tasarımı doğrudan etkiledi. Yüksek basınçlı karbon fiber tanklara yer açmak için kokpit yaklaşık 45 santimetre öne alındı, arka kısım ise uzatıldı.

Aracın altındaki özel hava kanalları da tuz düzlüğünün engebeli yüzeyinde hava akışını kontrol ederek stabiliteye katkı sağlıyor.

SOĞUTMA SİSTEMİ BUZLA ÇALIŞIYOR

Hydromax’ta klasik radyatörler yerine oldukça sıra dışı bir soğutma yöntemi tercih edildi. Araç, motorları soğutmak için yaklaşık çeyrek ton buz taşıyacak. Eriyen buzun faz değişimi sayesinde motor sıcaklığı kontrol altında tutulacak.

JCB’ye göre büyük radyatörler yüksek hızlarda aşırı hava direnci yarattığı için bu buz bazlı sistem geliştirildi. Fren sistemi de aynı şekilde yenilendi.

Çift paraşüt düzeniyle birlikte havacılık kökenli uçak tipi sürtünmeli frenler devreye giriyor.

DİREKSİYONDA EFSANE İSİM ANDY GREEN

Hız rekorları dünyasının tanınmış pilotu, emekli Kraliyet Hava Kuvvetleri Kanat Komutanı Andy Green, Hydromax’in direksiyonunda oturacak. Green, yıllar önce Dieselmax ile de rekor denemelerinde JCB’nin pilotu olmuştu.

TAKVİM NETLEŞTİ: AĞUSTOS’TA BONNEVİLLE

JCB, ilk testleri Birleşik Krallık’ta yapacak. Ardından ekip, Ağustos ayında ABD’nin Utah eyaletinde düzenlenecek Bonneville Speed Week etkinliğine katılacak. SCTA onaylı denemelerin ardından hidrojen içten yanmalı motorlar kategorisinde resmi FIA dünya hız rekorlarını kırmayı hedefliyor.JCB’nin bu hamlesi, hem inşaat makineleri sektörünün ötesinde bir vizyonu hem de hidrojen teknolojisinin gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor.